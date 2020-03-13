Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'dan evlilik açıklaması 'Haber vereceğiz'
İSTANBUL Levent'te görüntülenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, Demet Akalın'ın düğün sözlerinin ardından evlilik açıklaması yaptılar.
Magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı hala konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın evlenirlerse düğünlerinde para almadan sahneye çıkarım demesi arkadaşlarıyla yemek sonrası ikiliye soruldu.
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Evlenecekleri iddiasına her seferinde dalga geçercesine 'evet' diyen ikili yine aynı soruyla karşılaşınca kahkaha attı. Cem Yılmaz'ı yakın arkadaşlarıyla tanıştıran Serenay'ın keyfi yerindeydi.
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Ünlü komedyen, ''Serenay evleniyor muşuz, senin haberin var mı?'' derken Serenay'ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu.
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Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın, "Serenay ile Cem evlensin bedavaya sahne alırım" açıklamasını hatırlatan muhabirlere "Haber vereceğiz" şeklinde yanıt verdi.
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