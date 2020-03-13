Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'dan evlilik açıklaması 'Haber vereceğiz'

Magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı hala konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın evlenirlerse düğünlerinde para almadan sahneye çıkarım demesi arkadaşlarıyla yemek sonrası ikiliye soruldu.