Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz gizlice evlendi mi? Cem'den bomba

Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra kendisinden 18 yaş küçük oyuncu Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşamaya başlayan ünlü Komedyen Cem Yılmaz, evlilik ile ilgili ilk kez konuştu. Gazetecilerin sorularına verdiği yanıtla da akılları karıştırdı.