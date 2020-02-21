Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz gizlice evlendi mi? Cem'den bomba
Serenay Sarıkaya ile yaşadığı olaylı aşkla adından sıkça söz ettiren Komedyen Cem Yılmaz, magazin gündemine oturan açıklamalar yaptı.
Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra kendisinden 18 yaş küçük oyuncu Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşamaya başlayan ünlü Komedyen Cem Yılmaz, evlilik ile ilgili ilk kez konuştu. Gazetecilerin sorularına verdiği yanıtla da akılları karıştırdı.
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Ünlü komedyen, hakkında çıkan evlilik iddialarıyla ilgili konuştuğu muhabire "Doğru, evlendim" deyince magazin kulislerine bomba gibi düştü.
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"Doğru, evlendim"
Cem Yılmaz, evinden çıkarken Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programı muhabirine samimi açıklamalar yaptı.
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Ünlü komedyenin, yer aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya ile yaz aylarında nikah masasına oturacağı konuşuluyor.
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