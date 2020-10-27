Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ayrıldı! Ayrılık itirafı işte böyle geldi
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkın bittiğini itiraf etti. 2020 senesinin bomba aşkı uzun sürmedi.
Uzun bir süredir 2020 yılının bomba aşıkları Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya hakkında dolanan ayrılık iddiaları doğru çıktı. Ofisine giderken görüntülenen Cem Yılmaz'a uzun zamandır sevgilisi Serenay Sarıkaya ile beraber görülmemesi sorulunca gerçek ortaya çıktı.
Tv100'ün haberine göre Cem Yılmaz, "Ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet ayrıldık" cevabını verdi. Yılmaz, Serenay Sarıkaya uğruna Defne Samyeli ile olan ilişkisini bitirmiş ihanet iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
Cem Yılmaz, ilk olarak bir YouTube kanalında Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına bakarken dalıp gittiğini söylemişti. Bu sözler gündemi uzun süre oyalamıştı.
Peki, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı nasıl ortaya çıkmıştı?: Geçtiğimiz yıl sonunda birlikte olmaya başlayan çift, ilk olarak Yunanistan'da birlikte görüntülenmişti. Bir süre sonra Türkiye'de de görüntülenen ikilinin aşkları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.