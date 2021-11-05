Serenay Sarıkaya-Umut Evirgen aşkı patladı! Saklıyorlardı ama ortaya çıktı!
Cem Yılmaz'la ayrılan Serenay Sarıkaya'nın bir süredir Umut Evirgen ile aşk yaşadığı iddia edildi. Dün akşam bir davet çıkışı Teve2'nin magazin muhabirine konuşan Umut Evirgen, güzel oyuncuyla aşk yaşadığını itiraf etti.
Kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın bir süredir Melisa Şenolsun ile ayrılan Umut Evirgen ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. 2 ay önce hakkındaki aşk iddiasıyla ilgili açıklama yapan Sarıkaya, "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberler den sıkıldım" dedi.
Umut Evirgen ve Serenay Sarıkaya, dün akşam bir davetten çıkarken görüntülendi. Teve2'de yayınlanan Magazin Masası programının muhabiri Barış, mekandan birlikte çıkan ikiliyi takip etti.
Muhabirin yanına gelerek görüntü vermek istemediklerini söyleyen Evirgen, "Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz" itirafında bulundu.
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Umut Evirgen, daha önce Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile aşk yaşamıştı.