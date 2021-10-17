Serenay Sarıkaya TikTok modasına uydu: 'E daha daha nasılsınız' paylaşımı
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, TikTok adlı sosyal medya ve eğlence platformunda adeta patlayan 'E daha daha nasılsınız' şarkısına daha fazla kayıtsız kalamadı.
"Şahmeran" adlı dizi için objektif karşısına geçen Serenay Sarıkaya'dan yeni fotoğraf geldi. "Bunu Enis Arıkan'ın isteği üzerine paylaşıyorum. Eee daha daha nasılsınız?" diyen ünlü oyuncu, ayna pozunu yayınladı. Tiktok'ta birden patlayan şarkı sosyal medyaya da sirayet etmişti. Sözleri 'E daha daha nasılsınız/Ben geldim diye mi kısıldınız/Bugüne özel mi toplandınız/Cenazem mi var ışıl ışılsınız' şeklinde olan şarkıya mini klipler ve parodiler çekerek, fenomeninden ünlüsüne herkes çılgınca paylaşıyor.
Enis Arıkan'ı etiketledi
Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Sarıkaya da bu akımdan eksik kalmadı. Dizi çekimlerde hazırlık sırasında çekilen fotoğraflarını şarkının 'Daha daha nasılsınız' kısmını alıntılayarak Instagram'dan paylaştı. Siyah-beyaz pozlarını yayınlayan Serenay Sarıkaya, gönderisine yakın arkadaşı Enis Arıkan'ı etiketledi.
"Bunu eninde sonunda yazacağımı biliyordunuz..."
Ünlü oyuncu, "Enis Arıkan'ı isteği üzerine paylaşıyorum... Ee, daha daha nasılsınız? (Bunu eninde sonunda yazacağımı biliyordunuz...)" ifadelerini kullandı. Sarıkaya'nın paylaşımı takipçileri tarafından 252 bin beğeni aldı.
"Geliyor gelmekte olan..."
Serenay Sarıkaya, daha önce senaryo okurken verdiği pozu, "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan..." ifadeleriyle 9,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı.