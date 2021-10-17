Serenay Sarıkaya TikTok modasına uydu: 'E daha daha nasılsınız' paylaşımı

"Şahmeran" adlı dizi için objektif karşısına geçen Serenay Sarıkaya'dan yeni fotoğraf geldi. "Bunu Enis Arıkan'ın isteği üzerine paylaşıyorum. Eee daha daha nasılsınız?" diyen ünlü oyuncu, ayna pozunu yayınladı. Tiktok'ta birden patlayan şarkı sosyal medyaya da sirayet etmişti. Sözleri 'E daha daha nasılsınız/Ben geldim diye mi kısıldınız/Bugüne özel mi toplandınız/Cenazem mi var ışıl ışılsınız' şeklinde olan şarkıya mini klipler ve parodiler çekerek, fenomeninden ünlüsüne herkes çılgınca paylaşıyor.