Serenay Sarıkaya tatilden paylaştı! O kareler sonrası beğeni butonu çöktü...
3 yıldır şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya; Phuket ve Bangkok tatilinden pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
Mert Demir ile uzun süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
SERENAY SARIKAYA'DAN 'PHUKET' VE 'BANGKOK' PAYLAŞIMI!
Phuket ve Bangkok'ta denizle güneşin tadını çıkaran güzel yıldız, keyif dolu anlarını sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaştı.
YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ!
Takipçileri ünlü oyuncunun paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
"HELE ŞÜKÜR BE GÜZELİM!"
İşte o yorumlardan bazıları:
- Serenay hele şükür be güzelim! Sana belki şaka gibi geliyor ama biz seni özlüyoruz.
- Serenay'ın aurası her zamanki gibi. İnsan ister istemez hayran kalıyor. Resmen kusursuz bir kadın.
- Makyaja ihtiyacı olmayan belki de tek karizmatik Türk oyuncusun.
- Ya sen nasıl bir kadınsın, güzellikten öte bir şey bu çok acayip!