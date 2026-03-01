Serenay Sarıkaya tatilden paylaştı! O kareler sonrası beğeni butonu çöktü...

"HELE ŞÜKÜR BE GÜZELİM!"

İşte o yorumlardan bazıları:

- Serenay hele şükür be güzelim! Sana belki şaka gibi geliyor ama biz seni özlüyoruz.

- Serenay'ın aurası her zamanki gibi. İnsan ister istemez hayran kalıyor. Resmen kusursuz bir kadın.

- Makyaja ihtiyacı olmayan belki de tek karizmatik Türk oyuncusun.

- Ya sen nasıl bir kadınsın, güzellikten öte bir şey bu çok acayip!