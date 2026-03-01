BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91

Serenay Sarıkaya tatilden paylaştı! O kareler sonrası beğeni butonu çöktü...

Serenay Sarıkaya tatilden paylaştı! O kareler sonrası beğeni butonu çöktü...

3 yıldır şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya; Phuket ve Bangkok tatilinden pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Serenay Sarıkaya tatilden paylaştı! O kareler sonrası beğeni butonu çöktü... - Resim: 1

Mert Demir ile uzun süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

18
Serenay Sarıkaya tatilden paylaştı! O kareler sonrası beğeni butonu çöktü... - Resim: 2

SERENAY SARIKAYA'DAN 'PHUKET' VE 'BANGKOK' PAYLAŞIMI!

Phuket ve Bangkok'ta denizle güneşin tadını çıkaran güzel yıldız, keyif dolu anlarını sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaştı.

28
Serenay Sarıkaya tatilden paylaştı! O kareler sonrası beğeni butonu çöktü... - Resim: 3

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ!

Takipçileri ünlü oyuncunun paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

38
Serenay Sarıkaya tatilden paylaştı! O kareler sonrası beğeni butonu çöktü... - Resim: 4

"HELE ŞÜKÜR BE GÜZELİM!"

İşte o yorumlardan bazıları:

- Serenay hele şükür be güzelim! Sana belki şaka gibi geliyor ama biz seni özlüyoruz.

- Serenay'ın aurası her zamanki gibi. İnsan ister istemez hayran kalıyor. Resmen kusursuz bir kadın.

- Makyaja ihtiyacı olmayan belki de tek karizmatik Türk oyuncusun.

- Ya sen nasıl bir kadınsın, güzellikten öte bir şey bu çok acayip!

48