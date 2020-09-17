Serenay Sarıkaya siyah minisiyle yakalandı! Görenlerin nefesini kesti
Bir kafe çıkışında siyah minisiyle görüntülenen Serenay Sarıkaya basın mensuplarını görünce şaşırdı.
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti bir süre önce ayrılık iddiaları ile gündeme gelmişti. Geçtiğimiz ay tatile çıkan çift, ayrılık iddialarını çürütmüştü.
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Tatilde Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'ın omzuna öpücük kondurması sosyal medyada çok konuşulmuştu.
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Bodrum tatilinin ardından sevgilisi Cem Yılmaz'la birlikte İstanbul'a dönen Serenay Sarıkaya geçtiğimiz gün Etiler'de bulunan bir kuaföre bakım yaptırmaya gitmişti.
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Ünlü oyuncuya, komedyen sevgilisi Cem Yılmaz’ın eski aşkı Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu’nun, "reklam teklifini 'Serenay varsa ben yokum' sözleriyle geri çevirdiği" iddiası hatırlatılınca oradan uzaklaşmıştı.
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