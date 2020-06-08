Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz ile ilk pozunu paylaştı! Beğeni yağdı
Komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından sevgilisiyle beraber ilk pozunu paylaştı.
Önceki günlerde sevgilisi Cem Yılmaz ile beraber yaşadıkları evlerinin havuzunda sarmaş dolaş çekilen fotoğraflarının yayınlanmasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından Cem Yılmaz ilk karesini paylaştı.
"1 saat içinde rekor beğeni yağdı": Özel hayatını sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih etmeyen Sarıkaya, sevgilisiyle ilk kez bir fotoğrafını paylaştı. Sarıkaya'nın paylaştığı poza kısa sürede 300 binin üzerinde beğeni geldi.
Ne olmuştu?: Geçtiğimiz günlerde evlerinin havuzunda Cem Yılmaz ile görüntülenen Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafları basına sızdırılan görüntüler gündeme bomba gibi düşmüş, günlerce konuşulmuştu.
"Mahkeme kararını duyurdu": Olay sonrası mahkemeye giden çift, savcılıktan karar aldırdı. Kararı dün duyuran Yılmaz, sosyal medya sayfasından mahkeme kararını paylaştı ve mahkeme heyeti tarafından erişim engelleme kararı verildiğini takipçilerine duyurdu.