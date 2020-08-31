Serenay Sarıkaya paylaştı! Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin su altında çektiği bikinili karelerini yayınlayan ve büyük beğeni alan oyuncu, bu defa da gülmenin önemi ve gerekliliği üzerine bir paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraf, Serenay'ın takipçilerini büyüledi.