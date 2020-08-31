Serenay Sarıkaya paylaştı! Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi
Sevilen oyuncu Serenay Sarıkaya'nın İnstagram pozuna Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin su altında çektiği bikinili karelerini yayınlayan ve büyük beğeni alan oyuncu, bu defa da gülmenin önemi ve gerekliliği üzerine bir paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraf, Serenay'ın takipçilerini büyüledi.
En doğal hali ile göründüğü karelerini Instagram'da takipçilerinin beğenisine sunan 29 yaşındaki güzel, "Gülerken gözleri, dudakları kaybolan, çocuksulaşan, suratı halden hallere girenler burada mı?” notunu düştü.
Sarıkaya, bir saat gibi kısa sürede yaklaşık 300 bin beğeni alan pozlarına, "Gülmek bulaşıcı", "daha çok gülelim" ve "güldürelim" etiketlerini ekledi.
Serenay Sarıkaya’nın paylaşımına yorum yapan isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Ünlü şarkıcı, "O yazdıkların bir tek sana yakışıyor ama" mesajını yazdı.