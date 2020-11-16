Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin iddiası olay yarattı jet açıklama anında geldi

Son olarak kendisinden yaşça büyük Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin ile yeniden barıştığı iddia edildi. Ünlü komedyen ile ilişkisini noktalayan Sarıkaya, kafasını dinlemek için soluğu tatilde aldı.