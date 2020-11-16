Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin iddiası olay yarattı jet açıklama anında geldi
Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'nın yeniden barıştığı iddiası sosyal medyada hızla yayıldı. Sarıkaya, bu iddialara isyan ederek cevap verdi.
Son olarak kendisinden yaşça büyük Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin ile yeniden barıştığı iddia edildi. Ünlü komedyen ile ilişkisini noktalayan Sarıkaya, kafasını dinlemek için soluğu tatilde aldı.
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Tatil fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan 29 yaşındaki oyuncu, fotoğraflarına "Karantina" notunu düştü. Ancak oyuncunun bir paylaşımı kafaları karıştırdı.
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Sarıkaya, eski sevgilisi Kerem Bürsin ile olan ilişkisi sırasında giydiği bornozuyla sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.
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Oyuncunun bu hareketi, sosyal medyada hayranları tarafından "Kerem Bürsin'le barıştı" olarak yorumlandı.
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