Serenay Sarıkaya İngilizcesi ile olay yarattı! Samimi sözleri beğenildi...
Oyuncu Serenay Sarıkaya, Marie Claire Arabia dergisine verdiği İngilizce röportajla gündem oldu. Derginin yeni sayısında yer alan röportajda Sarıkaya samimi açıklamalarda bulundu.
Şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Serenay Sarıkaya, bu kez Marie Claire Arabia dergisine verdiği İngilizce röportajla konuşuluyor.
"ÜLKEMİN CESUR RUHUNU TEMSİL EDİYORUM"
Kariyerine dair samimi açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki Serenay Sarıkaya "Kökleri olan bir kültüre ait olduğum için şanslıyım. Bu bize eşsiz bir özgünlük veriyor. Bu mirasın içinde benim için bir güç kaynağı görüyorum. Ülkemin modern, cesur ve yenilikçi ruhunu temsil etmeyi seviyorum" dedi.
"YAKINLARIM 'SEROŞ' DER"
Favori şarkısının 'Ahlelera Ahleras' olduğunu söyleyen Sarıkaya, annesi ve yakın arkadaşlarının kendisine taktığı lakabı da açıkladı: "Annem ve yakın arkadaşlarım bana 'Seroş' diyor."
HAYRANLARI ÇOK BEĞENDİ
Derginin yayınladığı video sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu İngilizce aksanıyla beğeni topladı.
SERENAY SARIKAYA'NIN SEVGİLİSİ MERT DEMİR KİMDİR?
Türk şarkıcı, söz yazarı, prodüktör, yapımcı ve aranjör Mert Demir, 26 Aralık 1993 tarihinde İstanbul, Beyoğlu'nda doğdu. Müzik kariyerine olan ilgisi, henüz çocuk yaşlarda gitarla tanışmasıyla başladı.
İlk teklisi olan "Uyan"ı 2017'de yayınlayan Demir, müzikal yolculuğunu pop, bedroom pop, R&B ve arabesk gibi farklı tarzlarla sürdürdü.
2019'da "Bak Kollarım Burada" adlı ilk albümünü piyasaya süren sanatçı, "Karakış" ve "Bırak Beni" gibi parçalarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Özellikle 2020'deki "Kimim Lan Ben?, Part 1" ve "Kimim Lan Ben?, Part 2" adlı EP albümleri ile dikkat çeken Demir, müzikal çeşitliliği ve özgün tarzıyla kendine özgü bir yer edindi.