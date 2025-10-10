Serenay Sarıkaya İngilizcesi ile olay yarattı! Samimi sözleri beğenildi...

HAYRANLARI ÇOK BEĞENDİ

Derginin yayınladığı video sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu İngilizce aksanıyla beğeni topladı.

SERENAY SARIKAYA'NIN SEVGİLİSİ MERT DEMİR KİMDİR?

Türk şarkıcı, söz yazarı, prodüktör, yapımcı ve aranjör Mert Demir, 26 Aralık 1993 tarihinde İstanbul, Beyoğlu'nda doğdu. Müzik kariyerine olan ilgisi, henüz çocuk yaşlarda gitarla tanışmasıyla başladı.

İlk teklisi olan "Uyan"ı 2017'de yayınlayan Demir, müzikal yolculuğunu pop, bedroom pop, R&B ve arabesk gibi farklı tarzlarla sürdürdü.

2019'da "Bak Kollarım Burada" adlı ilk albümünü piyasaya süren sanatçı, "Karakış" ve "Bırak Beni" gibi parçalarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Özellikle 2020'deki "Kimim Lan Ben?, Part 1" ve "Kimim Lan Ben?, Part 2" adlı EP albümleri ile dikkat çeken Demir, müzikal çeşitliliği ve özgün tarzıyla kendine özgü bir yer edindi.