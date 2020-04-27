Serenay Sarıkaya ilk kez canlı yayına katıldı bakın neler anlattı
Serenay Sarıkaya, yüzü olduğu olduğu markanın sponsorluğunda İbrahim Selim ile beraber canlı yayın yaptı. İlk kez bir canlı yayına katılan Sarıkaya, anlattıklarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Serenay Sarıkaya, karantina günlerinin ilk canlı yayınına İbrahim Selim ile beraber katıldı. Samimi açıklamalarda bulunan Sarıkaya, koronavirüsle mücadele günlerinde en çok özlediği şeyin sahnede olmak olduğunu dile getirirken şunları sözlerine ekledi:
''İlk yayınım, heyecanlıyım. Evimin çok az kullandığım köşesini sizin için açtım. Kötü haberler alsak da sabırla bekliyoruz iyi günlerin gelmesini. Bakalım, umarım yakında bu biter; eski hayatımıza geri döneriz, biraz sıkıldım. 'Alice'i ve sahnede olmayı özledim.''
"Doğanın kendini bu kadar hızlı yenilemesi ve onarması inanılmaz, sanki ‘biraz zamana ihtiyacım var’ dedi. Ama bence dünyaya en çok yakışan şey, insan. Sokaklar bomboşken çok hüzünlü.''
''Dünyamıza iyi baksak ve sahip çıksak ne güzel olur. Bu sürecin hepimize çok şey hatırlattığına inanıyorum, önceliklerimizi sorgulattı. Benim bu süreçten çıkardığım çok fazla şey var. Umarım ders çıkarmış olarak geri döneriz."