Serenay Sarıkaya ile mesajları ifşa etti! Cem Yılmaz kızacak
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın fotoğraflarına yorum yapan Alp Kılınç, mesajları ifşa etti.
2020 yılının bomba aşkı Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, magazin gündeminin dilinden düşmüyor. Sosyal medyada artık beraber fotoğraf paylaşmaya başalayan ünlü çift, herkesin ilgi odağı haline geldi. Sosyal medya fenomeni Alp Kılınç da ikilinin hiçbir fotoğrafını kaçırmadan, sürekli yorumladı.
Son olarak Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'la ilk kez fotoğraf paylaşarak yine magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını kalp emojisi koyarak paylaşan Sarıkaya'nın bu fotoğrafını da fenomen Alp Kılınç kaçırmadı ve yorumu yaptı.
Kılınç, Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın fotoğrafına "Ağa be nasip olur mu böyle bir ilişki" yorumunu yaptı.
Fenomen Alp Kılınç'ın yorumu üzerine Serenay Sarıkaya, ''Alp şansını çok mu zorluyorsun?'' mesajını attı. Kılınç, ''Abuuuv nasıl bir şans?'' cevabını verince ise Sarıkaya, ''Böyle bir şans'' yazdı.