Serenay Sarıkaya ile fotoğrafını Cem Yılmaz ilk kez paylaştı bakın ne yazdı

Defne Samyeli ile ayrılığının üzerinden kısa bir süre geçmişken adı Serenay Sarıkaya ile anılmaya başlayan Cem Yılmaz, Atina'da yakalanmış, ikilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İlişkileri üzerine bir süre konuşmayan çift, ardından da inkar etmemiş ve ''Her şey gördüğünüz gibi'' açıklaması yapmıştı.