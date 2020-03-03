Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ın çok konuşulacak spor stili!
Magazin gündeminin olay yaratan aşkı Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, hala mercek altında! Bir alışveriş merkezinde yakalanan Cem Yılmaz, bu kez spor stiliyle dikkatleri üzerine çekti.
Geçtiğimiz akşamlarda Serenay Sarıkaya tarafından eve bırakılırken görüntülenen Cem Yılmaz bu sefer bir alışveriş merkezinde, arkadaşıyla vakit geçirirken kameraların objektifine takıldı. Yaşadığı aşk ile dillerden düşmeyen ünlü komedyenin giyim tarzı herkesin dikkatini çekti.
Bir arkadaşıyla geldiği AVM'de alışveriş yaparken görüntülenen Cem Yılmaz, önce yemek yedi ardından da birkaç mağaza gezdi. Basın mensuplarıyla konuşmayı tercih etmeyerek hızlı adımlarla hareket eden Yılmaz'ın dar spor giysileri ise oldukça dikkat çekti.
Öte yandan Atina'da yakalanan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, geçtiğimiz akşamlarda ilk kez Türkiye'de beraber görüntülendi.
Beraber yedikleri bir yemeğin ardından Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ı evine bırakırken yakalandı. Olay aşkın başrollerinden Sarıkaya'nın ise kameraları görünce yüzü asıldı.