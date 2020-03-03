Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ın çok konuşulacak spor stili!

Bir arkadaşıyla geldiği AVM'de alışveriş yaparken görüntülenen Cem Yılmaz, önce yemek yedi ardından da birkaç mağaza gezdi. Basın mensuplarıyla konuşmayı tercih etmeyerek hızlı adımlarla hareket eden Yılmaz'ın dar spor giysileri ise oldukça dikkat çekti.