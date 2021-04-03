Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız derin dekolteli kıyafetle soğuğa meydan okudu
Serenay Sarıkaya, dün akşam yine Etiler'deki kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülendi. İç çamaşırsız kıyafetiyle görenleri büyüledi.
Tatillerinin ardından artık çalışmak için İstanbul'a dönen Serenay Sarıkaya, son zamanlarda sıklıkla Etiler'deki kaş tasarım merkezinden çıkarken kameralara takılıyor. Sarıkaya, önceki gün yine aynı yerde basın muhabirlerine takıldı.
Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Sarıkaya, başrolünde oynayacağı "Şahmeran" adlı dizi hakkında konuştu. Sarıkaya, "Hazırlıklar devam ediyor. Çekimler eylül ayında başlayacak. Rolüm sürpriz olsun. Reklam çekimlerim var bu sıralar. Tatilde yeterince dinlendim, çalışmak için döndüm" ifadelerini kullandı.
ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinin kadrosuna dahil olacağı yönünde haberler çıkan oyuncu bu konu hakkında da "Yok, öyle bir görüşme hiç olmadı" dedi.
Serenay Sarıkaya, kullanmadığı kıyafetleri Türk Eğitim Vakfı'na bağışlaması hakkındaki sorulara da şöyle yanıt verdi: "Evet, bağışladım ve 34 kız çocuğuna eğitim imkanı sağlandı. Bunun için çok mutluyum."