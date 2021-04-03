Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız derin dekolteli kıyafetle soğuğa meydan okudu

Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Sarıkaya, başrolünde oynayacağı "Şahmeran" adlı dizi hakkında konuştu. Sarıkaya, "Hazırlıklar devam ediyor. Çekimler eylül ayında başlayacak. Rolüm sürpriz olsun. Reklam çekimlerim var bu sıralar. Tatilde yeterince dinlendim, çalışmak için döndüm" ifadelerini kullandı.