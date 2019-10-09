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Serenay Sarıkaya hayranlarına kötü haberi verdi! Merak konusu olmuştu

Instagramda cesur paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya hayranlarına kötü haberi verdi.

Sevilen oyuncu Serenay Sarıkaya ile ilgili geçtiğimiz günlerde Netflix isimli dijital yayın platformunun yeni dizisi Ateşe Koşan'da rol alacağı iddiaları ortaya çıkmıştı.

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Bir süredir Alice müzikalinde yer alan güzel oyuncu başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yeni sezonda bir dizide rol alıp almayacağı merak edilen oyuncu kötü haberi verdi.

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Serenay Sarıkaya yaptığı açıklamada dizilere kapısını kapattığını gösterdi. Sarıkaya, "Sadece ‘Alice’ var. Şu sıralar tüm enerjisini ve zamanını ‘Alice’ müzikaline ayırdım" diye konuştu.

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Sarıkaya, şu aşamada başka bir projede yer almayacağını da ifade etti

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