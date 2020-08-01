Serenay Sarıkaya hamile mi? Seren Serengil'den sosyal medyada olay yorum
Cem Yılmaz ile yaşadığı ilişkisini bitirdiği konuşlan Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla akıllarda "Hamile mi?" sorusunu getirdi.
Komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisini noktaladığı haberleriyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarına Seren Serengil'in "Bir hamile güzelliği gelmiş" yorumu olay oldu.
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Serenay Sarıkaya beyaz kıyafetiyle plajda çekilen pozlarını Instagram'dan paylaştı.
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Yüzünde güller açan Sarıkaya, bu pozları paylaşıp altına “İyi bayramlar” notunu düştü.
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Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.
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