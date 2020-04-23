Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ın doğum gününü böyle kutladı sevgisini haykırdı

Magazin dünyasının olay yaratan aşkı son sürat devam ediyor. Defne Samyeli'den ayrılmanın ardından kendisinden 18 yaş küçük oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz'ın doğum günü için birçok kutlama mesajı yağdı. Bir mesaj da sevgilisi Serenay Sarıkaya'dan geldi.