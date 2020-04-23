Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ın doğum gününü böyle kutladı sevgisini haykırdı
Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü Instagram paylaşımının altına yaptığı yorum ile kutladı. Sarıkaya, Yılmaz'a resmen aşkını haykırdı.
Magazin dünyasının olay yaratan aşkı son sürat devam ediyor. Defne Samyeli'den ayrılmanın ardından kendisinden 18 yaş küçük oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz'ın doğum günü için birçok kutlama mesajı yağdı. Bir mesaj da sevgilisi Serenay Sarıkaya'dan geldi.
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Yakalanmalarının ardından artık ilişkilerini saklamayan çiftten Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın 23 Nisan paylaşımının altına doğum günü mesajı ve bir de kalp bıraktı.
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Sarıkaya, Cem Yılmaz için "İyi ki varsın" yazıp bir de siyah kalp koydu. Hayranları Serenay Sarıkaya'nın yorumunu beğeni yağmuruna tuttu.
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Aşk bu doğum günüyle beraber sosyal medyaya da taşınmış oldu. Fakat ikili, henüz beraber bir fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşmadı.
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