Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ın dizisinde mi oynayacak? Yeni projesi hakkında ilk detayı verdi
Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla dillerden düşmeyen Serenay Sarıkaya yeni projesiyle ilgili konuştu.
Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz dijital bir platform için 8 bölümlük Erşan Kuneri dizisi çekeceğini açıklamıştı. İlk andan itibaren merak uyandıran dizide Serenay Sarıkaya'nın da oynayacağı iddiaları çok konuşulmuştu.
Bebek'te bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülenen oyuncu Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'ın çekmeyi planladığı 'Erşan Kuneri' dizisi ile ilgili sorulara cevap verdi.
Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Serenay Sarıkaya, yeni projesi hakkında ilk kez detay verdi. Bir dijital platform için dizi projesi yapacağını belirten oyuncu açıklamalarda bulundu.
Sarıkaya "Henüz değil, önümüzdeki seneyi bulacak zannediyorum. Bir süredir beklediğimiz, yapamadığımız, hazırlığına başlanmış ama devam edemeyen şeyler vardı. Onları hayata geçireceğim." dedi.