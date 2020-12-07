Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'dan ayrılınca yeni adresi bakın neresi oldu
Cem Yılmaz ile ayrılığı çok konuşulan Serenay Sarıkaya'nın yeni evi için aldığı arsa sosyal medyada çok konuşuldu.
Cem Yılmaz ile Ocak ayından beri birlikte olan Serenay Sarıkaya geçtiğimiz aylarda ayrıldıklarını açıklamıştı. 18 yaş büyük sevgilisinden ayrılan Serenay'ın ayrılık sonrası adresi belli oldu.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, ileride Kaz Dağları’na yerleşmek için ilk adımı attı.
Ayvacık’ın bir köyünden 1.5 dönümlük arsa satın aldı” iddiasında bulunan Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ bu konuyu köşesinde dile getirdi.
Üstündağ yazısında "İlk olarak rahmetli Tuncel Kurtiz’in yerleştiği Ayvacık, sonrasında birçok ünlü oyuncuyu buraya çekti. Serenay Sarıkaya’nın da menajeri olan Ayşe Barım’ın da buradan ev sahibi olmasıyla bölge, Halit Ergenç gibi birçok oyuncunun uğrak noktası oldu." ifadelerini kullandı.