Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in arasını mı bozdu ilk açıklama geldi
Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la olan aşkının Ozan Güven'le arasını bozduğu iddia edildi. Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı hakkında ilk defa konuştu.
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüşken dedikodular da hızla yayıldı. Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamasıyla yakın dostu Ozan Güven'le aralarının açıldığı yönünde iddialar ortaya çıktı.
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Güven ise arkadaşlarının aşk yaşamaya başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu. Ayağındaki bir rahatsızlıktan dolayı hastaneye gelen Ozan Güven, kendisini bekleyen basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti.
Oyuncu, yakın dostu Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya'nın sevgili olduktan sonra aralarının açıldığına dair sorulara "Siz soruyorsunuz, o zaman siz cevap verin" cevabını verdi.
Ozan Güven ile Cem Yılmaz, sanat dünyasının ayrılmaz ikilisi olarak tanınıyor. İki oyuncu neredeyse her projede birlikte rol alıyor. Şimdilerde Babil dizisinde başrol oynayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya ile Fİ ve Çİ dizisinde iki aşık çifti oynamıştı. Hatta Cem Yılmaz dizinin bir bölümüne konuk oyuncu olarak katılmıştı.