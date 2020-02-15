Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in arasını mı bozdu ilk açıklama geldi

Ozan Güven ile Cem Yılmaz, sanat dünyasının ayrılmaz ikilisi olarak tanınıyor. İki oyuncu neredeyse her projede birlikte rol alıyor. Şimdilerde Babil dizisinde başrol oynayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya ile Fİ ve Çİ dizisinde iki aşık çifti oynamıştı. Hatta Cem Yılmaz dizinin bir bölümüne konuk oyuncu olarak katılmıştı.