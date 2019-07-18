Serenay Sarıkaya bikinili pozuyla takipçilerini mest etti
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, kısa bir süre önce sevgilisi Kerem Bursin'den ayrılmıştı. Ayrılığın ardından kimseyle görüntülenmeyen Serenay Sarıkaya, tatiline şu sıralar yalnız devam ediyor. Yazın tadını çıkaran güzel oyuncu, takipçileriyle bikinili pozunu paylaştı.
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Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya bikinili fotoğrafına İngilizce olarak, "Yaz" notunu ekledi.
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Sarıkaya'nınfotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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Sarıkaya'nın bir takipçisi paylaşıma, "Özledik seni artık ekranlarda görmek istiyoruz." yorumunu yaptı.
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