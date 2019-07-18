Serenay Sarıkaya bikinili pozuyla takipçilerini mest etti

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, kısa bir süre önce sevgilisi Kerem Bursin'den ayrılmıştı. Ayrılığın ardından kimseyle görüntülenmeyen Serenay Sarıkaya, tatiline şu sıralar yalnız devam ediyor. Yazın tadını çıkaran güzel oyuncu, takipçileriyle bikinili pozunu paylaştı.