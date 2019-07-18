Serenay Sarıkaya bikinili pozuyla takipçilerini mest etti

Serenay Sarıkaya bikinili pozuyla takipçilerini mest etti

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı.

Serenay Sarıkaya bikinili pozuyla takipçilerini mest etti - Sayfa 1

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, kısa bir süre önce sevgilisi Kerem Bursin'den ayrılmıştı. Ayrılığın ardından kimseyle görüntülenmeyen Serenay Sarıkaya, tatiline şu sıralar yalnız devam ediyor. Yazın tadını çıkaran güzel oyuncu, takipçileriyle bikinili pozunu paylaştı.

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Serenay Sarıkaya bikinili pozuyla takipçilerini mest etti - Sayfa 2

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya bikinili fotoğrafına İngilizce olarak, "Yaz" notunu ekledi.

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Serenay Sarıkaya bikinili pozuyla takipçilerini mest etti - Sayfa 3

 Sarıkaya'nınfotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı. 

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Serenay Sarıkaya bikinili pozuyla takipçilerini mest etti - Sayfa 4

Sarıkaya'nın bir takipçisi paylaşıma, "Özledik seni artık ekranlarda görmek istiyoruz." yorumunu yaptı.

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