Serenay Sarıkaya 'Ateşe Koşan' dizisiyle geri dönüyor! Bakın partneri kim
Serenay Sarıkaya, Fi dizisinin ardından yeni bir dizi 'Ateşe Koşan' ile beraber ekranlara geri dönüyor.
Birçok kişi tarafından sevilerek izlenen Fi dizisinin ardından Serenay Sarıkaya, yeni bir dizi ile geri dönüyor, hayranlarını sevindiren haber geldi. Fi'nin ardından bir süre ekranlardan uzak kalarak tiyatro sahnelerine yönelen Sarıkaya, Alice Müzikali'ne odaklanmıştı ki bir Netflix projesi ile geri geliyor.
Netflix’in hazırlık aşamasında olduğu kod adı ‘Ateşe Koşan’ adlı dizide kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. ‘Fi’ dizisinin ardından ikinci kez dijitalde boy gösterecek olan Sarıkaya’nın partneri için ise sürpriz bir ismin kapısı çalındı.
Fi dizisinde Serenay Sarıkaya'ya eşlik eden partneri Ozan Güven'e de dizide oynaması için teklif götürüldü.
Ozan Güven, teklif için düşünme aşamasında olurken Sarıkaya’nın kendisine heyecanlandıran bir projede olacağı için heyecanlı olduğu öğrenildi…