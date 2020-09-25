Serenay Sarıkaya Ali Koç hakkındaki çirkin iddiaların cezası kesildi! Dava kapandı

Yorumcu olan Kadir Çetinçalı, sosyal medya hesabından Serenay Sarıkaya ile Ali Koç'un aşk yaşadığını ileri süren bir mesaj paylaşmıştı. Mesaj sonrası Sarıkaya, kendisine hakaret edildiğini ileri sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.