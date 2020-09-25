Serenay Sarıkaya Ali Koç hakkındaki çirkin iddiaların cezası kesildi! Dava kapandı
Oyuncu Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından Ali Koç ile aşk yaşadığı iddiasını ortaya atan Kadir Çetinçalı'ya dava açmıştı. Serenay Sarıkaya, Kerem Çetinçalı'yı bir şartla affetti.
Yorumcu olan Kadir Çetinçalı, sosyal medya hesabından Serenay Sarıkaya ile Ali Koç'un aşk yaşadığını ileri süren bir mesaj paylaşmıştı. Mesaj sonrası Sarıkaya, kendisine hakaret edildiğini ileri sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
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Yürütülen soruşturma kapsamında dosya, uzlaştırma büroya gönderildi ve bir uzlaştırmacı atandı.
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“Bir kadın derneğine bağışta bulunursa onu affederim”
Sarıkaya, Çetinçalı'nın bir kadın dayanışma derneği olan "Mor Çatı"ya maddi bağışta bulunması karşılığında şikayetinden vazgeçebileceğini söyledi.
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Bunun üzerine Çetinçalı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bin 500 lira yardımda bulundu. Sarıkaya da Çetinçalı'yı affetti, dosya kapandı.
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