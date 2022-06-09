Serenay Sarıkaya 2000 yılı dünya güzeliyle aynı kareye girdi! Güzelliği ile nefes kesti!

Özel bir platformda yayınlanan Şahmeran dizisinde sevilen oyuncu Burak Deniz ile başrolü paylaşan, aynı zamanda dünyaca ünlü mücevher markası Bulgari'nin Türkiye elçisi olan oyuncu Serenay Sarıkaya, katıldığı davette 2000 yılı dünya güzeli tacını takmış Priyanka Chopra ile aynı karede yer aldı! Güzelliği ile herkesi büyüledi!