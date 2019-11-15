Serenay Sarıkaya 2 milyon TL'lik terlikle sokağa çıktı gündeme oturdu
Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir kaş tasarım merkezinden terlikleriyle çıktı, terliğin fiyatını duyanın ağzı açık kaldı.
Bir süredir ekranlardan uzak kalarak Alice Müzikali ile tiyatro sahnelerinin tozunu attıran Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde bir kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülendi. Sarıkaya'nın ev terlikleriyle olması herkesin dikkatini çekerken terliklerinin fiyatı şok geçirtti.
Televizyonu çok özlediğini belirten Sarıkaya, Cem Yılmaz ile ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı. Sarıkaya, ''Televizyonu çok özledim. Podyumdan gelmeyim ama benim artık alanım oyunculuk, o yüzden başka bir şey düşünmüyorum'' açıklamasında bulundu.
Ev terliğiyle kaş tasarım merkezinden çıkan Sarıkaya'nın ünlü bir markanın terlikleri olduğu gözlerden kaçmadı. Terliklerin fiyatı ise duyanların dudaklarını uçuklattı.
Serenay Sarıkaya'nın tercih ettiği terliklerin fiyatı tam 2 milyon TL olunca olay oldu.