Paris’te Serenay Sarıkaya fırtınası! Adım attığı yeri salladı, bakan bir daha baktı

Son dönemde Kimler Geldi Kimler Geçti dizisindeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu kez rotasını modanın kalbine kırdı. Paris Moda Haftası’nın en özel davetlilerinden biri olan güzel oyuncu, podyumları aratmayan iddialı tarzı ve büyüleyici enerjisiyle şehrin atmosferine damga vurdu. Hem zarafeti hem de özgüvenli duruşuyla tüm bakışları üzerinde toplayan Sarıkaya, sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.