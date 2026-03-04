Paris’te Serenay Sarıkaya fırtınası! Adım attığı yeri salladı, bakan bir daha baktı
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisindeki başarısıyla gündemde olan Serenay Sarıkaya, özel davetli olarak katıldığı Paris Moda Haftası’nda sergilediği stil ikonu duruşuyla tüm bakışları üzerine çekti; özel hayatıyla olduğu kadar Avrupa moda sahnesindeki iddialı ve beğeni toplayan tarzıyla da adından bir kez daha söz ettirmeyi başardı.
Son dönemde Kimler Geldi Kimler Geçti dizisindeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu kez rotasını modanın kalbine kırdı. Paris Moda Haftası’nın en özel davetlilerinden biri olan güzel oyuncu, podyumları aratmayan iddialı tarzı ve büyüleyici enerjisiyle şehrin atmosferine damga vurdu. Hem zarafeti hem de özgüvenli duruşuyla tüm bakışları üzerinde toplayan Sarıkaya, sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.
Mert Demir ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya tatil dönüşü soluğu Paris Moda Haftası'nda aldı.
Dünyaca ünlü marka Yves Saint Laurent’nin (YSL) Paris Moda Haftası kapsamındaki defilesine davet edilen ilk Türk ünlü olarak tarihe geçen Sarıkaya, tarzıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Siyah yüksek bel deri pantolonunu, derin dekolteli ve önden bağlamalı beyaz gömlekle kombinleyen oyuncu adından söz ettirdi.