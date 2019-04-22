Serenay Aktaş bile var Hakan Sabancı geçmişten günümüze ünlü sevgilileri
Sabancı ailesinin en genç veliahtı Hakan Sabancı, yaşadığı aşklarla 2013 yılında tanıştığı magazin gündeminden düşmek bilmiyor. Geçtiğimiz gün oyuncu Serenay Aktaş'la aşk yaşadığı haberleriyle olay olan Sabancı'nın aşk defterini sizin için karıştırdık. İçinden bakın hangi ünlü isimler çıktı.
Hakan Sabancı’yı magazinle tanıştıran, köşe yazarı ve şarkıcı Ayşe Özyılmazel’le yaşadığı aşk oldu.
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Bu aşk kısa süreli olmuş ve kendisinden 12 yaş büyük olan Özyılmazel, “Hakan tipim değil” diyerek ayrılık açıklaması yapmıştı.
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Aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Afra Özgen'le ilişki yaşamaya başladı.
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Sabancı, 2015’te oyuncu Dila Pekdemir’le aşk yaşadı.
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