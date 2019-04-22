Serenay Aktaş bile var Hakan Sabancı geçmişten günümüze ünlü sevgilileri

Serenay Aktaş bile var Hakan Sabancı geçmişten günümüze ünlü sevgilileri

Sabancı ailesinin en genç veliahtı Hakan Sabancı, yaşadığı aşklarla 2013 yılında tanıştığı magazin gündeminden düşmek bilmiyor. Geçtiğimiz gün oyuncu Serenay Aktaş'la aşk yaşadığı haberleriyle olay olan Sabancı'nın aşk defterini sizin için karıştırdık. İçinden bakın hangi ünlü isimler çıktı.

Serenay Aktaş bile var Hakan Sabancı geçmişten günümüze ünlü sevgilileri - Sayfa 1

Hakan Sabancı’yı magazinle tanıştıran, köşe yazarı ve şarkıcı Ayşe Özyılmazel’le yaşadığı aşk oldu.

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Serenay Aktaş bile var Hakan Sabancı geçmişten günümüze ünlü sevgilileri - Sayfa 2

Bu aşk kısa süreli olmuş ve kendisinden 12 yaş büyük olan Özyılmazel, “Hakan tipim değil” diyerek ayrılık açıklaması yapmıştı.

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Serenay Aktaş bile var Hakan Sabancı geçmişten günümüze ünlü sevgilileri - Sayfa 3

Aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Afra Özgen'le ilişki yaşamaya başladı.

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Serenay Aktaş bile var Hakan Sabancı geçmişten günümüze ünlü sevgilileri - Sayfa 4

Sabancı, 2015’te oyuncu Dila Pekdemir’le aşk yaşadı.

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