Seren Serengil'le olaylı boşanma yaşayan Yaşar İpek hapse giriyor
Seren Serengil'le olaylı bir boşanma aşamasında olan Yaşar İpek zorlama hapsine çarptırıldı.
Seren Serengil ile sansasyonel bir boşanma aşamasında olan Yaşar İpek hakkında bir aylık koruma tedbirini ihlal etmesi nedeniyle üç günlük zorlama hapsi kararı verildi.
Seren Serengil ile aralarındaki boşanma davası süren İpek, Serengil'e şiddet içeren söz ve davranışta bulunmaması için bir aylık koruma tedbiri aldırılmıştı. Serengil, bir aylık uzaklaştırma kararına rağmen Yaşar İpek'in kendisi aleyhinde bir programda konuştuğu iddiasıyla hakkında zorlama hapsi verilmesi talebinde bulundu.
3 gün zorlama hapsi: Talebi değerlendiren İstanbul 1. Aile Mahkemesi de bir ay uzaklaştırma kararı süresi içinde, 30 Ağustos 2019'da bir magazin programında Serengil'in aleyhine açıklamalarda bulunduğu ve "Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi " yönündeki tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Yaşar İpek'in üç gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi.
Polis eşliğinde cezaevine götürülücek: Hakkında üç gün zorlama hapis kararı verilen Yaşar İpek'in avukatı Begüm Gürel, bugün İstanbul Adalet Sarayı'na geleceklerini belirtti. İpek, infaz savcılığındaki işlemlerinin ardından polis ekipleri eşliğinde cezaevine götürülecek.