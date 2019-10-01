Seren Serengil'le olaylı boşanma yaşayan Yaşar İpek hapse giriyor

Seren Serengil ile aralarındaki boşanma davası süren İpek, Serengil'e şiddet içeren söz ve davranışta bulunmaması için bir aylık koruma tedbiri aldırılmıştı. Serengil, bir aylık uzaklaştırma kararına rağmen Yaşar İpek'in kendisi aleyhinde bir programda konuştuğu iddiasıyla hakkında zorlama hapsi verilmesi talebinde bulundu.