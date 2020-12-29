Seren Serengil'in hastalığını doktoru anlattı 46 kiloya düşüp hastanelik oldu
Seren Serengil, önceki gün rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Hızla kilo kaybeden Serengil'in hastalığını Op. Dr. Ersin Aksu anlattı.
Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucularından Seren Serengil, geçirdiği mide ameliyatlarının ardından sağlık sorunları yaşamaya başladı. En son 46 kiloya düşen Serengil, ameliyat olmazsa yaza sağ çıkamayabileceğini söyledi.
Bu gelişmenin ardından Söylemezsem Olmaz'da doktoru Op. Dr. Ersin Aksu'yu konuk eden Seren Serengil, hastalığıyla ilgili merak edilen ayrıntıları paylaştı. Op. Dr. Ersin Aksu, Serengil'in hastalığıyla ilgili, şunları söyledi:
"Gastrik bypass operasyonlarında "Dumping Sendromu" dediğimiz bir sendrom var. Bu genelde yediğimiz gıdanın ince bağırsağı hızlı geçişi sonrası halsizlik, baş dönmesi bazen de çarpıntı gibi bir takım olumsuzluklar olabiliyor.''
''Özellikle şekerli gıdaları yediğimizde oluşuyor. Seren Hanım'da böyle bir durum yapıyor, özellikle sabahları. Mide ameliyatının doğasında olan bir şey.''