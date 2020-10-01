Seren Serengil'in hapsi isteniyor! Yardımcısını dövüp ormana attığı iddia edilmişti

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Gulnoza Mamatova'nın, şüpheli Seren Serengil'in evinde hizmetçi olarak çalıştığı anlatıldı. Müşteki Mamatova'nın 28 Mart 2020'de Serengil'den bir günlük izin istemesi nedeniyle aralarında tartışma yaşandığı belirtilen iddianamede, Serengil'in izin vermemesi üzerine müşteki Mamatova'nın "istifa ettiğini" söylediği aktarıldı. İddianamede, bunun üzerine sanık Seren Serengil'in sinirlenerek müştekinin arkasından gidip saçını çektiği ve vücudunu tekmelediği ifade edildi.