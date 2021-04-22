Seren Serengil'in hapsi isteniyor! Can Tanrıyar'la davasında yeni gelişme
Seren Serengil'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Can Tanrıyar kendisine hakaret ettiği iddiası ile açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı.
Can Tanrıyar'ın Seren Serengil'e açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Bugün görülen duruşmada mahkeme, Serengil hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapsini istedi. Seren Serengil'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Can Tanrıyar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.
İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Seren Serengil ve müşteki Can Tanrıyar gelmedi. Müşteki Can Tanrıyar'ın avukatı duruşmada hazır bulundu.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın savunmasında ikrarda bulunduğu, sosyal medya hesabı üzerinden serenserengil rumuzlu kişisel hesabından müşteki Can Tanrıyar'ın adını da belirterek paylaşım yaptığı ifade edildi.
Mütalaada, sanık Serengil'in sözleri irdelendiğinde kaba söz sınırını aştığı ve kişinin onur, şeref ve saygınlığına zarar verecek boyutta olduğunun kabulünün gerekeceği belirtilerek "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.