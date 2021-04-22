Can Tanrıyar'ın Seren Serengil'e açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Bugün görülen duruşmada mahkeme, Serengil hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapsini istedi. Seren Serengil'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Can Tanrıyar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.