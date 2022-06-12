Seren Serengil'in, gençlik iksiri yöntemi şaşırtıcı! Yüzüne sünnet derisi enjekte ettirdi
Mide ameliyatı yaptırarak verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ve yorumlarla sık sık magazin gündemine geliyor. Son olarak Lerzan Mutlu ile davalık olan Serengil'in genç görünümü dikkatlerden kaçmıyor. Serengil'in gençleşmek için yüzüne yeni doğan bebeklerin sünnet derilerini enjekte ettirdiği öğrenildi.
Merhum sanatçı Öztürk Serengil’in kızı Seren Serengil, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlar ve yorumlarla gündeme geliyor. Seren Serengil'in genç görünmek için kullandığı yöntem çok konuşulacak.
Seren Serengil, son olarak gençleşmek uğruna yüzüne yeni doğan bebeklerin sünnet derilerini enjekte ettirdi.
Serengil, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
Arka arkaya mide küçültme ameliyatları olarak bir deri bir kemik kalan ve ölümden dönen Serengil genç kalmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.
Sosyal medyada gündem olan videoda bir estetisyen kendisinin alloblast yöntemini uyguladığını ve sırada da Seren Serengil'in olduğunu söyledi.