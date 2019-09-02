Seren Serengil'in bebeğini kaybetmesinin ardından Yaşar İpek'ten ilk açıklama geldi

Çocuğumdan vazgeçmedim: - "Evet arkadaşlar bu yaşanan olaya çok üzgünüm, ben de çok mutsuzum. Her ne kadar oluşum süreci (mitokondri) benim onay vermediğim şekilde olsa da! Seren’in bana bayram öncesi açmış olduğu anlaşmalı boşanma davasını kabul etmedim."

- "Nedeni; benim çocuktan feragat etmemi istemesi ve benim bunu kabul etmemem. Evet, Seren’den beni kandırdığı için vazgeçtim. Çünkü beni böylesi hassas bir olayda kandırdı. İstemediğim şekilde hamilelik sürecini başlattı. Ama doğacak çocuğumdan vazgeçmedim."