Seren Serengil'in bebeğini kaybetmesinin ardından Yaşar İpek'ten ilk açıklama geldi
Seren Serengil ve Yaşar İpek'in daha doğmamış olaylı bebeklerinden kötü haber gelmişti. Yaşanan olayların ardından Serengil yeni bir hayata başlayacağını söylerken Yaşar İpek'te kaybettikleri bebekleri hakkında bir açıklama yaptı.
Yaşar İpek'ten habersiz bir yöntemle hamile kalan Seren Serengil, kaldırıldığı hastanede bebeğini düşürmüştü. Serengil ilk olarak sosyal medya hesabından şu mesajı yayınlamıştı:
"Güzel bebeğim dayanamadın bu kadar küfüre hakarete zulme iftiraya. "İstenmediğim yerde kalmam" dedin gururlu kızım. İlk günden beri beraber mücadele ettik ama bu kadar kötülüğe senin minicik kalbin dayanamadı. Sana sahip olabilmek için ne mücadeleler verdim ben ama seni daha fazla koruyamadım. Hoşçakal"
Yaşar İpek'ten açıklama geldi: Kendilerini boşanma aşamasına getiren hamile kalma yönteminin ardından skandal ses kayıtları ve görüntüleri ortaya çıkan Yaşar İpek, konu ile ilgili ilk açıklamayı yaptı. Yaşar İpek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Çocuğumdan vazgeçmedim: - "Evet arkadaşlar bu yaşanan olaya çok üzgünüm, ben de çok mutsuzum. Her ne kadar oluşum süreci (mitokondri) benim onay vermediğim şekilde olsa da! Seren’in bana bayram öncesi açmış olduğu anlaşmalı boşanma davasını kabul etmedim."
- "Nedeni; benim çocuktan feragat etmemi istemesi ve benim bunu kabul etmemem. Evet, Seren’den beni kandırdığı için vazgeçtim. Çünkü beni böylesi hassas bir olayda kandırdı. İstemediğim şekilde hamilelik sürecini başlattı. Ama doğacak çocuğumdan vazgeçmedim."