|
Seren Serengil, kalça kırığı sonrası durumu ağırlaşarak yoğun bakıma alınan annesi Nevin Teoman'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman'dan güzel haber! Yoğun bakımdan çıktı... - Resim: 1

Seren Serengil’in annesi Nevin Teoman'ın 14 Kasım’da kalçasını kırılmıştı. Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Teoman, Serengil’in çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Fethiye’den ambulans uçakla İstanbul’a getirilmişti.

Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman'dan güzel haber! Yoğun bakımdan çıktı... - Resim: 2

Seren Serengil, bulunduğu paylaşımla Nevin Teoman’ın yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.

Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman'dan güzel haber! Yoğun bakımdan çıktı... - Resim: 3

Seren Serengil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman'dan güzel haber! Yoğun bakımdan çıktı... - Resim: 4

"Canım annem yoğun bakımdan çıktı, şükürler olsun. Yavaş yavaş yürütmeye başladılar. Bırakmadı kızını, kalktı ayağa"

