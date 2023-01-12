Seren Serengil'in annesi açtı ağzını yumdu gözünü! Bircan Bali ve Arto'ya zehir zemberek sözler: "İki yalaka, Allahsız yaratık bunlar"
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında ortaya çıkan 'mobbing' krizi sonrası sunucular Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil arasında yaşananlar gündeme bomba gibi düşmüştü. En son yayını terk ederek hastanelik olan Seren Serengil'in kovulduğu iddiaları ortaya atılırken ünlü isim yaptığı açıklama ile programa veda ettiğini açıkladı. Tüm bu olayların ardından Serengil'in annesi Nevin Teoman, Bircan Bali ve Arto'yu hedef alarak zehir zemberek ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...
Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun sunuculuğunda hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz programında yaşanılan gerginlik geçtiğimiz hafta ekran önüne taşınmış, üç ünlü isim canlı yayında adeta hesaplaşmıştı.
Bir kullanıcının "Devir kimlere kaldı. Hazımsızlık diz boyu" yorumuna cevap veren Nevin Teoman, "Rezalete bakar mısın canım. İki yalaka terbiyesizlik yapıyor, kanal izin veriyor. Sözleşme var, kızım bütün terbiyesiyle bekliyor. Ben hemen istifa et kurtul oradan dememe rağmen sabırla bekledi. Üç kere hastaneye kaldırıldı böyle bir düzen olur mu? O da yetmedi fake hesaplarla saldırıyorlar. Bu kız onlara ne yaptı ne? Terbiyesiz, ne Allahsız yaratık bunlar. Bu memleket nereye gidiyor" dedi.
Seren Serengil daha sonra Instagram hesabından yaptığı açıklamada Covid testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. İşin ilginç kısmı bir sonraki gün yayınlanan programda Seren Serengil'e dair bir detay paylaşılmamıştı.
Seren Serengil'in, Amerika seyahati sırasında da Arto ve Bircan Bali yayında halay çekerek eğlenceli vakit geçirmişti.
Tüm bunlara sinirlenen Seren Serengil Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Terbiyemden bugüne kadar yapılanlara 'Boşver Seren, bunlar kim, senin muhattabın olacak. Sakın cevap verme! Seviyeni düşürmüş olursun' dedim. Ama sabır da bir yere kadar. Hayatta en ucuz hareket biriyle aranız bozulduğunda gidip onun düşmanına yaklaşmak. Anca basit ve kalitesiz insanların yapacağı şey bu. Bugünden sonra sabrım ve nezaketim bitti. Çünkü sizler bunu anlayacak tipler değilsiniz. Size, sizin gibi yapmak lazım değil mi? Bundan sonra anlarsınız. Peki bakalım, dostunuzun düşmanı ile yola devam etmek ne demek bir öğreneyim. Sırf nasıl hissettiğimi anlamınız için... Sizin gibi olamam ama sizin yaptıklarınızı ben de yapmaya karar verdim. Bakalım 'Ah ne güzel yapıyorsun' mu diyeceksin? Şimdi sıra bende!"