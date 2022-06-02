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Seren Serengil'e hakaret etmişti! Lerzan Mutlu olayında karar çıktı

Seren Serengil'e hakaret etmişti! Lerzan Mutlu olayında karar çıktı

Son yıllarda Gülben Ergen'le girdiği polemikler ve Yaşar İpek'le yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen sunucu ve şarkıcı Seren Serengil ve Lerzan Mutlu'nun davası görüldü. Serengil ve annesine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanan şarkıcı Mutlu'nun beraatı talep edildi. Serengil, Mutlu'nun kendisine takıntılı olduğunu söyledi.

Seren Serengil'e hakaret etmişti! Lerzan Mutlu olayında karar çıktı

Şarkıcı Lerzan Mutlu, İstanbul Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sosyal medyadan sunucu Seren Serengil ve annesine “zincirleme şekilde sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret” ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle mahkemeye çıktı.

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Seren Serengil'e hakaret etmişti! Lerzan Mutlu olayında karar çıktı

Mutlu, paylaşımlarında Serengil ve annesini kastetmediğini söyledi. Serengil ise, Mutlu'nun kendisine takıntılı olduğunu belirtti. 

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Seren Serengil'e hakaret etmişti! Lerzan Mutlu olayında karar çıktı

Cumhuriyet Savcısı ise, suça konu paylaşımların Serengil ve annesine yönelik yapıldığına dair tereddüde yer vermeyecek şekilde bir açıklık bulunmadığını gerekçe göstererek, Mutlu’nun beraatını talep etti.

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Seren Serengil'e hakaret etmişti! Lerzan Mutlu olayında karar çıktı

Taraflara esasa ilişkin beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme, davayı erteledi. Duruşmaya, Lerzan Mutlu, Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman ile taraf avukatları katıldı.

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