Seren Serengil'e hakaret etmişti! Lerzan Mutlu olayında karar çıktı

Şarkıcı Lerzan Mutlu, İstanbul Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sosyal medyadan sunucu Seren Serengil ve annesine “zincirleme şekilde sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret” ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle mahkemeye çıktı.