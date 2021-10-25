Seren Serengil'den 'zina yasası' çağrısı: Eşlerini aldatan kadın ve erkek hapis cezası alsın

Serengil'in "Zina suç olmalı, ben öyle düşünüyorum. Bunun bu kadar karşısında durma sebebim kendi ailemin yıkılması" ifadesini kullandı. Serengil, sözlerinin tartışma yaratmasının ardından kişisel sosyal medya hesabından da tartışma yaratan o açıklamalarına devam etti. İşte o açıklama...