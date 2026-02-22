Seren Serengil'den tesettüre giren Deniz Uğur'a büyük övgü!
|
Ünlü sunucu Seren Serengil, 'Aynı Yağmurun Altında' dizisinde başörtüsü takan Deniz Uğur'u övgülere boğdu. Serengil, 'Sanki sen hep kapalıymışsın gibi geldi bana. O kadar mı yakıştı? Nur yüzlüsün ya...' ifadelerini kullandı.
Ünlü sunucu Seren Serengil, rol aldığı dizi için tesettüre giren Deniz Uğur'a yaptığı yorumla sosyal medyanın gündemine oturdu.
16
"SANKİ HEP KAPALIYMIŞSIN GİBİ"
"Aynı Yağmurun Altında" dizisindeki karakteri için başörtüsü takan Deniz Uğur'un son halini gören Serengil, hayranlığını gizleyemedi.
26
Serengil, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
36
"Sanki sen hep kapalıymışsın gibi geldi bana. O kadar mı yakıştı? Nur yüzlüsün ya..."
46