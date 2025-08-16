Seren Serengil'den son dakika kararı! Siyasete giriyor...

Ünlü sinema sanatçısı Öztürk Serengil ve Nevin Teoman‘ın kızıdır. 4 yaşındayken anne-babası ayrılır. Çocukluğu Nişantaşı’nda annesinin yanında geçti.

Annesi sekiz sene baleye gönderdi, klasik piyano dersleri aldırttı. İstanbul’da Yıldız Kolejinde okuduktan sonra Londra‘da, sonrada İsviçre’nin Montrö kentinde Buisness okudu. Anneannesi “Marcella” adında bir İtalyandı, dedesi Türk, teyzeleri, kuzenleri hepsi İtalyan kültürüyle büyümüş. Annesi Nevin hanım Seren’i sıkı yetiştirmek için, Montrö’de rahibelerin okuttuğu, erkeklerin olmadığı, köyde bir okula gönderdi. Ancak iki sene dayanabildi.

Seren Serengil 16 yaşında sahne hayatına atıldı. 4 sene boyunca Türkiye’nin en genç assolisti olarak sahnelere çıktı.İlk sahne deneyimine 16 yaşında İbrahim Tatlıses ile aynı gazinoda assolist olarak başlayan Seren Serengil daha sonra Emrah‘la sahnede ve dizilerde ikili çalışmalarıyla da çok beğeni topladı.

Türkiye ilk olarak 1990 yılında Mehmet Aslantuğ ile başrolü paylaştığı köylü güzeli bir genç kızı canlandırdığı “Başka Olur Ağaların Düğünü” adlı TRT dizisinde tanıdı.Seren Serengil 2000 yılında televizyonlarda (TGRT) üç sene evlilik programı sundu; sonra da (2012 31 ocak) ayrılan çiftleri barıştırma formatında Türkiye’deki ilk aşk temalı evlilik programların sunuculuğunu yaptı. Yayın saati çok erken diye işi bıraktı.

İlk albümünde okuduğu “Bana Herşey Seni Hatırlatıyor” şarkısı onu zirveye taşıdı.Seren Serengil‘in sevilen şarkıları; Bana herşey seni hatırlatıyor”, “Alışmak sevmekten daha zor geliyor”, “Sen şansını kaybettin”, “Mümkün değil”, “Sürünüyorum”, “Bu gecenin hatrına”, “Ben adamı ayrılırken tanırım”, “Ya seninle ya sensiz”.Seren Serengil, “Benim hikayem” dediği; anne babası ayrılmış bir çocuğun hikayesini anlattığı “Nefret” adlı kitabı 29 Haziran 2007 tarihinde yayınlandı. Seren Serengil, kitabında Barselona’da yanlışlıkla uyuşturucudan kendisinin 11 gün, annesinin de 40 gün hücrede kaldığını dile getirdi.