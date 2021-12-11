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Seren Serengil'den sevenlerini korkutan haber: Hastaneye kaldırıldı

Seren Serengil'den sevenlerini korkutan haber: Hastaneye kaldırıldı

Seren Serengil'in sağlık durumuyla ilgili magazin basınına düşen son dakika haberlerine göre zayıflamak için geçirdiği mide operasyonu sonrası Dumping Sendromu yüzünden zor günler geçiren ünlü sunucu hastaneye kaldırıldı.

Seren Serengil'den sevenlerini korkutan haber: Hastaneye kaldırıldı

Seren Serengil hastaneye kaldırıldı! Zayıflamak için geçirdiği ameliyat sonrası hızlı bir şekilde kilo kaybı yaşayan ve ardından Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, tekrar hastaneye kaldırıldı. Serengil’in karaciğer ve pankreas organları iflas etmek üzere olduğu öğrenildi.

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Seren Serengil'den sevenlerini korkutan haber: Hastaneye kaldırıldı

Sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, geçen yıl zayıflama uğruna geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlık sorunları yaşamaya devam ediyor.

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Seren Serengil'den sevenlerini korkutan haber: Hastaneye kaldırıldı

Son olarak 43,5 kiloya düşen Seren Serengil tekrar hastaneye kaldırıldı. Serengil'in karaciğer ve pankreas organlarının iflas etmek üzere olduğu öğrenildi.

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Seren Serengil'den sevenlerini korkutan haber: Hastaneye kaldırıldı

Hastaneye yatan Seren Serengil sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

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