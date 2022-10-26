Seren Serengil'den özel itiraflar! ''Altıma yapmaya başladım''

Evlendikten sonra çocuk sahibi olmak istediğini ve hormon almaya başladığını söyledi. ''Hormonlar bana kilo aldırdı. Her neyse düşük oldu, boşandım. Televizyona başlayacağım, oldum yine 78-80 kilo. Alkolüm ve sigaram yok ama kola ve tatlım var, o yüzden alıyorum kiloları.''