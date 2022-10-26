Seren Serengil'den özel itiraflar! ''Altıma yapmaya başladım''
Seren Serengil bir dönem dumping sendromuna yakalanmış ve oldukça zor günler geçirmişti. Hastalığından sonra bir süre ekranlardan uzak kalan Serengil, şu an 'Söylemezsem Olmaz' programında ekranlara geliyor. Kötü günleri atlatan Serengil, bir YouTube programına katıldı. Özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu.
Seren Serengil bir YouTube programına katıldı. Programda kendi özel hayatı ve hastalık süreciyle ilgili açıklamalar yaptı. Serengil, 43 kiloya kadar düştüğü, dumping sendromunu anlattı.
Serengil, hastalığının başlangıç süreciyle ilgili konuştu. Serengil, metobolik sendromu varken mide ameliyatı olmuştu. Organlarının 3-4 tanesinde sorun yaşıyordu. Hatta beyin kanaması nedeniyle çocuk kaybetmişti.
Evlendikten sonra çocuk sahibi olmak istediğini ve hormon almaya başladığını söyledi. ''Hormonlar bana kilo aldırdı. Her neyse düşük oldu, boşandım. Televizyona başlayacağım, oldum yine 78-80 kilo. Alkolüm ve sigaram yok ama kola ve tatlım var, o yüzden alıyorum kiloları.''
''İstanbul'da bir sürü doktora gittim beni ameliyat edin diye. Bu ameliyat bağırsak by-pass'ı. Bağırsağın bir bölümünü devre dışı bırakıyorlar. Benim bağırsağım 4 metre falan galiba. Bütün sistemim ne yaptılar bilmiyorum.'' Serengil bu zorlu süreçte kusmaya başladığını ve 1 yıl boyunca altına yaptığını itiraf etti.