Seren Serengil'den milyonluk yatın fiyatı duyanların dudağı uçukladı

"Marmaris’i çok seviyorum çocukluğumdan bu yana burada tatile gelirdik zaten burası daha sessiz ve sakin olduğu için tercih ettim, deniz tatilini çok seviyorum her yıl yat kiralıyordum bu yıl artık kendime almanın zamanı geldi diye düşündüm ve tabii ki köpeklerim de var onları da düşünerek aldım.''