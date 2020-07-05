Seren Serengil'den milyonluk yatın fiyatı duyanların dudağı uçukladı
Seren Serengil, Marmaris’e yat almak için geldi. Satın alma işlemlerini beklerken yemek yiyen Serengil, yatı için ne kadar harcadığını söyleyince duyanların ağzı açık kaldı.
Son olarak Beyaz TV ekranlarında yayımlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında sunucu olarak yer alan Seren Serengil, yat aldığı esnada magazin basınının objektiflerine takıldı ve şunları söyledi:
"Marmaris’i çok seviyorum çocukluğumdan bu yana burada tatile gelirdik zaten burası daha sessiz ve sakin olduğu için tercih ettim, deniz tatilini çok seviyorum her yıl yat kiralıyordum bu yıl artık kendime almanın zamanı geldi diye düşündüm ve tabii ki köpeklerim de var onları da düşünerek aldım.''
''İşlemleri için bekliyorum. Ben Bodrum’cu değilim, teknem şu an da Selimiye’de. Marmaris’e yerleşme düşüncem de var tabii ki."
Serengil’in aldığı teknenin 21 metrelik lüks motoryat sınıfında ve yaklaşık değeri 2,5 milyon Türk lirası olduğu öğrenildi.