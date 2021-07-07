Seren Serengil'den 'kedilerden bıktık' diyen imama cevap: Sadece namazla olmaz!
İstanbul Bağcılar Hazreti Osman Camii'nde Cuma namazı hutbesinde "Kedilerden bıktık, sokakta yürüyemez olduk, sokak kedilerine mama, su vermeyin, kedi köpeğin olduğu eve melek girmez" şeklinde ifadeler kullanan imama, ünlü sunucu Seren Serengil "İnançli olmak sadece namaz kilmaktan oruc tutmaktan ibaret değildir" diye cevap verdi.
Cuma namazı hutbesinde "Kedilerden bıktık, sokakta yürüyemez olduk, sokak kedilerine mama, su vermeyin. Her taraf kedi doldu. Mama, su koyup bunlari çoğaltmayın, kedi köpeğin olduğu eve melek girmez" şeklinde ifadeler kullanan imam, hem medyayı hem hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Marmara Hayvan Hakları Federasyonu'nu harekete geçiren bu açıklamalra sosyal medyadan tepki yağıyor. Hayvanseverliği ile tanınan ünlü magazin sunucusu ve şarkıcı Seren Serengil de o imamı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eleştirrdi. İşte serengil'in o açıklaması:
"Sevgili imamlar, deyip sözlerime başlamak isterdim ama bir din adamı olarak camilerde insanlara anlattıkları, güzel özelliklerinden bahsettikleri Hz. Muhammed gibi yüreği her canlıya sevgi dolu olmasını ümit ettiğim imamlar,diye söze başlamak zorundayim.
Maalesef... Hz.Peygamberimiz kedisi Müezza’yı o kadar severmiş ki, Müezza bir gün sedirde oturan Peygamberimizin giysisinin ucunda uyuya kalmış. Her kedi dostu gibi uyuyan bu güzelliğe kıyamayan Peygamberimiz Müezza’yı uyandırmaktansa giysinin ucunu usulca keserek kalkmayı tercih etmiş.
Evde kedi beslemek sevaptır, çocuğun merhamet duygusunu geliştirdiği ve eve bereket getirdiği için Peygamber Efendimiz özellikle tavsiye etmiştir. Nice evliya zatların, çoğunun etrafında kedilerin olduğu düşünülürse bu bir rastlantı olmasa gerek….