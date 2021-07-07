Seren Serengil'den 'kedilerden bıktık' diyen imama cevap: Sadece namazla olmaz!

Cuma namazı hutbesinde "Kedilerden bıktık, sokakta yürüyemez olduk, sokak kedilerine mama, su vermeyin. Her taraf kedi doldu. Mama, su koyup bunlari çoğaltmayın, kedi köpeğin olduğu eve melek girmez" şeklinde ifadeler kullanan imam, hem medyayı hem hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Marmara Hayvan Hakları Federasyonu'nu harekete geçiren bu açıklamalra sosyal medyadan tepki yağıyor. Hayvanseverliği ile tanınan ünlü magazin sunucusu ve şarkıcı Seren Serengil de o imamı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eleştirrdi. İşte serengil'in o açıklaması: