Seren Serengil'den Instagram'da kızını arayan acılı anneye inanılmaz cevap!
Seren Serengil Instagram sayfasında 21 yıldır kayıp kızı Gözde'yi arayan Nurgül Karamert'e verdiği inanılmaz yanıtla olay oldu.
21 yıldır kayıp kızı Gözde’yi arayan Nurgül Karamert, Seren Serengil’in fotoğrafına yorum yaparak destek bekledi. Seren Serengil yorumu yanıtsız bırakmadı ancak verdiği yanıt ile 'yok artık' dedirtti.
Depremzede anne, kızı için Seren Serengil'in fotoğrafının altında çare aradı
21 yıldır kayıp kızı Gözde’yi arayan Nurgül Karamert, ünlü magazin sunucusu ve şarkıcı Seren Serengil’in fotoğrafına yorum yaparak destek bekledi. Yorumu yanıtsız bırakmayan Seren Serengil’in sözleri ise olay oldu.
"Peki o güzel kıza isteyip de hiç sahip olamayanlar ne yapsın"
Seren Serengil'in acılı anneye verdiği yanıt ise sosyal medyada 'Kaş yapayım derken göz çıkardın' dedirtti:
“Canımsınız çok üzgünüm ama şöyle bir düşünün sizin aradığınız, bulmayı ümit ettiğiniz ve bulabilme umudunuz olan bir kızınız var... Peki o güzel kıza isteyip de hiç sahip olamayanlar ne yapsın, bir onu düşünün, her zaman kendinizden daha iyi durumda olanları değil kötüleri de düşünün...
'Keşke kızım olsa da bütün dünyada onu arasam' diyen çok insan vardır ben dahil. İyi şeyleri düşünün, Allah yardım edecek sizin hayrınıza olan her şey için edecek.”