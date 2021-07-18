Seren Serengil'den Instagram'da kızını arayan acılı anneye inanılmaz cevap!

"Peki o güzel kıza isteyip de hiç sahip olamayanlar ne yapsın"

Seren Serengil'in acılı anneye verdiği yanıt ise sosyal medyada 'Kaş yapayım derken göz çıkardın' dedirtti:

“Canımsınız çok üzgünüm ama şöyle bir düşünün sizin aradığınız, bulmayı ümit ettiğiniz ve bulabilme umudunuz olan bir kızınız var... Peki o güzel kıza isteyip de hiç sahip olamayanlar ne yapsın, bir onu düşünün, her zaman kendinizden daha iyi durumda olanları değil kötüleri de düşünün...



