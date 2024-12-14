Seren Serengil'den bir garip iddia: "Cübbeli Ahmet'in koruması beni öldürmeye çalıştı"
Sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, geçtiğimiz yıllarda hayvanları öldürdüğü iddiasıyla hakkında şikayetçi olduğu Cübbeli Ahmet Hoca hakkında yeni bir iddiada daha bulundu. Sosyal medya hesabından video paylaşan Seren Serengil, Cübbeli Ahmet'in korumasının kendisinin üzerine araba sürerek onu öldürmeye çalıştığını iddia etti. İşte detaylar...
Sunucu ve şarkıcı şarkıcı Seren Serengil, geçtiğimiz yıllarda oturduğu sitede öldürülen hayvanların Cübbeli Ahmet Hoca tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü iddia ederek şikayetçi olmuştu.
Cübbeli Ahmet Hoca hakkında yapılan bu soruşturma sonunda olayın gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı. Seren Serengil paylaştığı bir videoda Cübbeli Ahmet hakkında yeni bir iddia ortaya attı.
Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün korumasının aracını kendisinin üzerine sürdüğünü belirterek, "Beni öldürmeye çalıştı" dedi.
Serengil, site yönetiminin güvenliğinden edindiği bilgiye göre korumanın polis olduğunu söyledi.