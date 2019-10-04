Seren Serengil yüzünden hapse giren Yaşar İpek tahliye oldu ilk sözleri bunlar oldu

İşime gücüme bakacağım: ''Bitirdik, çıktık. Vallahi üç benim için çok güzel oldu aslında... Çok düşündüm. Bunu da yaşamam gerekiyormuş. Bir konuşma yasağından dolayı burada yattım. Bu saatten sonra işime gücüme bakacağım.''