Seren Serengil yüzünden hapse giren Yaşar İpek tahliye oldu ilk sözleri bunlar oldu
Seren Serengil'in koydurduğu konuşma yasağını delmesi nedeniyle 3 gün hapis yatan Yaşar İpek, tahliye edildi.
Seren Serengil ile olaylı bir boşanma yaşayan Yaşar İpek, konuşma yasağını deldiği için 3 günlük zorlama hapsine çarptırılmış, 1 Ekim'de önce İstanbul Adalet Sarayı'na gitmiş ardından da Metris Cezaevi'ne gönderilmişti. İpek, bugün cezaevinden çıktı.
Cezaevinden çıkar çıkmaz avukatı ile sosyal medya hesabı Instagram'a ''Özgürlük'' notu ile fotoğraf atan İpek, tahliyesinin ardından şu sözleri söylemişti:
İşime gücüme bakacağım: ''Bitirdik, çıktık. Vallahi üç benim için çok güzel oldu aslında... Çok düşündüm. Bunu da yaşamam gerekiyormuş. Bir konuşma yasağından dolayı burada yattım. Bu saatten sonra işime gücüme bakacağım.''
''İnşallah evliliğim sona erecektir. Özgürlük kadar güzel bir şey yok. Diğer mahkumlar nasıl yattıysa ben de yattım. Ne yemek yedim, ne de uyudum. Tek başıma yattım. Ufacık bir koğuştu zaten...''