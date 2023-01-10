Seren Serengil yayını terk edip, hastanelik olmuştu! Bomba olayın perde arkası ortaya çıktı...
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde Seren Serengil Bircan Bali ve Arto canlı yayında adeta birbirine girmiş ve iç hesaplaşma yapmıştı. Yaşanan bu olayın ardından dün yeniden canlı yayını terk eden Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, ünlü ismin şuur bulanıklığı yaşadığını duyurmuştu. Bugün sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz'a çıkmayan Serengil'in programdan kovulduğu iddia edildi. İşte gündeme bomba gibi düşen olayda iddialar.
Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun sunuculuğunda hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz'da yaşanan gerilimlerin ardından üç ünlü isim canlı yayında adeta iç hesaplaşma yapmıştı.
Bircan Bali, Seren Serengil'in stüdyoyu terk etmesiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Burada Seren yok. Bizimle temaslı değil ama 'Covid oldum' dedi. Bir öğrenelim bakalım Seren'in olmamasının nedenini. Covid mi değil mi? Kendisi çıktı buradan."
Seren Serengil daha sonra Instagram hesabından yaptığı açıklamada Covid testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. İşin ilginç kısmı bir sonraki gün yayınlanan programda Seren Serengil'e dair bir detay paylaşılmamıştı.
Seren Serengil'in, Amerika seyahati sırasında da Arto ve Bircan Bali yayında halay çekerek eğlenceli vakit geçirmişti.
Tüm bunlara sinirlenen Seren Serengil Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Terbiyemden bugüne kadar yapılanlara 'Boşver Seren, bunlar kim, senin muhattabın olacak. Sakın cevap verme! Seviyeni düşürmüş olursun' dedim. Ama sabır da bir yere kadar. Hayatta en ucuz hareket biriyle aranız bozulduğunda gidip onun düşmanına yaklaşmak. Anca basit ve kalitesiz insanların yapacağı şey bu. Bugünden sonra sabrım ve nezaketim bitti. Çünkü sizler bunu anlayacak tipler değilsiniz. Size, sizin gibi yapmak lazım değil mi? Bundan sonra anlarsınız. Peki bakalım, dostunuzun düşmanı ile yola devam etmek ne demek bir öğreneyim. Sırf nasıl hissettiğimi anlamınız için... Sizin gibi olamam ama sizin yaptıklarınızı ben de yapmaya karar verdim. Bakalım 'Ah ne güzel yapıyorsun' mu diyeceksin? Şimdi sıra bende!"