Seren Serengil Yaşar İpek'ten şiddet gördü! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Konuyla ilgili olarak Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, şu açıklamada bulundu: ''Ailesi iki yıldır Yaşar’ı bize karşı hep dolduruyorlar, ailesinin Seren'e yaptığı zulme ve bana yaptıklarına karşı koyamadı.