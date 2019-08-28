Seren Serengil Yaşar İpek'ten şiddet gördü! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Yaşar İpek'ten dayak yediği söylenen Seren Serengil'in annesinden bomba açıklama geldi. Serengil, uzaklaştırma kararı da aldırdı.
Bir süredir boşanacakları konuşulan ve haklarında skandal iddialar ortaya çıkan çift Seren Serengil ve Yaşar İpek ilişkisinde olay bir gelişme yaşandı. Habertürk'ün haberine göre; tüp bebek tedavisiyle hamile kalan ve riskli bir hamilelik yaşayan Serengil, eşi Yaşar İpek için uzaklaştırma kararı aldırdı.
Geçtiğimiz hafta eve gelerek riskli bir hamilelik yaşayan Seren Serengil'e şiddet uygulayan ve evdeki eşyaları da dağıtarak Serengil'e bağıran Yaşar İpek hızını alamayınca Serengil'in annesini de arayarak tehdit ettiği iddialar arasında yerini aldı.
Seren Serengil'in Yaşar İpek'ten boşanmak için dava açtığı, bunu da yakın çevresi ile paylaştığı söyleniyor.
Konuyla ilgili olarak Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, şu açıklamada bulundu: ''Ailesi iki yıldır Yaşar’ı bize karşı hep dolduruyorlar, ailesinin Seren'e yaptığı zulme ve bana yaptıklarına karşı koyamadı.